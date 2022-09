350.000 bezoekers voor Open Monumentendag

Het thema van deze editie was "duurzaamheid". Belangstellenden konden deelnemen aan 800 activiteiten in heel Vlaanderen op 600 locaties. In zeven op de tien Vlaamse steden en gemeenten werden locaties opengesteld, waarbij 200 nieuwe locaties. Er waren 48 kastelen en 45 molens geopend en ook de deuren van 100 privéwoningen stonden uitzonderlijk open voor het publiek. Duizenden erfgoedprofessionals en vrijwilligers stonden voor hen paraat.

"350.000 mensen die op pad gaan om het erfgoed in hun buurt of stad te bezoeken. Het voelt goed dat er zo een groot draagvlak is in Vlaanderen voor onze monumenten en landschappen. Iets waar we blijvend aan moeten werken", aldus Matthias Francken, directeur van Herita.

Publiektoppers waren de Sint-Jacobskerk in Antwerpen, het Aartsbisschoppelijk Paleis in gaststad Mechelen (5.400 bezoekers), het Kasteel van Laarne, het Kasteel van Horst, brouwerij Deca in Vleteren en het Kasteel van Heers.