Beringen opent plechtig nieuwe kunstgrasmat Mijnstadion in bijzijn van Minister van Sport Ben Weyts

In Beringen is vandaag officieel het nieuwe kunstgrasveld in het Mijnstadion ingehuldigd. Daarbij was Vlaams minister van Sport Ben Weyts aanwezig. Het nieuwe veld, dat er kwam ondanks fel protest van de voormalige mijnploeg FC Beringen, moet meer sporten naar het Mijnstadion lokken. "Ook beginnen we nu al met de renovaties aan de hoofdtribune die niet kunnen wachten", licht schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).