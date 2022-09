Permanente politiecamera op schildpad van Jan Fabre levert op: alweer iemand betrapt

De gouden schildpad van Jan Fabre is al langer het doelwit van vandalen. Mensen kruipen erop en maken zo krassen in het bladgoud. Nieuwpoort plaatste daarom bewakingscamera's en waarschuwingsborden, maar dat bleek niet voldoende. Sinds een week houdt de politie het kunstwerk dag en nacht in de gaten, met een realtimecamera. Die camera levert duidelijk op: voor de tweede keer in amper een week tijd is iemand betrapt.

Vorige week woensdag kroop een jonge Fransman op het iconische kunstwerk in Nieuwpoort, en dat gebeurde zaterdagnacht opnieuw. Rond vier uur 's nachts zag de politie dat er iemand op de rug van de schildpad zat. Een patrouille van de politie kreeg de jongeman van 22 te pakken en hij beweerde dat hij niet wist dat je daar niet mag opzitten. Hij moet nu een GAS-boete van 250 euro betalen.