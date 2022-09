Plotse "wapenstilstand" tussen prinsen William en Harry is voer voor speculatie in Britse pers

Na de aankondiging van het overlijden van Queen Elizabeth en de eerste toespraak van koning Charles, focussen de voorpagina's van de Britse kranten vandaag op de "wapenstilstand" tussen broers Harry en William. Gisteren verschenen de prinsen en hun partners voor het eerst in meer dan twee jaar samen aan het kasteel van Windsor. Is het pure show of hebben ze zich écht verzoend na een eis van vader Charles? Het is voer voor speculatie.