Wat gebeurt er vandaag? Lichaam van Queen wordt van Balmoral Castle naar Holyrood Palace gebracht, een trip van zes uur

De kist van de Queen staat momenteel in de balzaal van Balmoral Castle waar hofmedewerkers de kans kregen afscheid te nemen. Enkele kleindochters van de Queen, prinsessen Eugenie en Beatrice en Zara Tindall, bleven zelfs overnachten op Balmoral om in alle stilte te kunnen rouwen bij hun geliefde grannie.



Tegen 11 uur (onze tijd, 10 uur lokale tijd) wordt het lichaam van Elizabeth II dan naar buiten gedragen, symbolisch door zes jachtopzieners van het landgoed. Vervolgens gaat de reis naar Holyroodhouse - of Holyrood Palace - in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland.



De Schotse premier Nicola Sturgeon spreekt over een "aangrijpende" reis die het publiek de kans geeft samen te komen om het "gedeelde verlies van het land te onderstrepen". Verwacht wordt dat heel wat volk langs de weg, goed voor in totaal 280 kilometer, zal staan. De geplande route loopt langs de A90 en M90 via Aberdeen naar Dundee en Perth. De ordediensten spreken over een gigantische veiligheidsoperatie.