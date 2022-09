Ondanks regen en afgelastingen kent Sanicole Airshow recordeditie: "We kwamen voor luide vliegtuigen en die hebben we zeker gezien"

Aeroclub Sanicole vzw kan tevreden terugblikken op een absolute topeditie van haar Sanicole Airshow. Het hele weekend lang konden bezoekers en vliegtuigspotters terecht op de vliegclub om allerlei soorten vliegtuigen te zien. Door het overlijden van Queen Elizabeth II en het slechte weer op zaterdag moest de organisatie schuiven in haar aanbod. Maar de nieuwe avondshow bleek toch een succes. 10.000 bezoekers kwamen opdagen. "We hebben nog nooit zoveel tickets verkocht, dus mogen spreken van een topeditie. We hebben wat moeten schuiven omdat we pech hadden met het weer. Maar dat moet je altijd doen. Gelukkig tonen we zeer veel facetten uit de luchtvaart met echte topacts. Wat we bijvoorbeeld zagen van de F35 was ronduit magistraal. Maar ook onze eigen F16's maakten indruk", vertelt Mombers.

Lees verder onder de afbeelding.