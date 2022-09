Stad Oudenaarde lanceert 'Virtueel Oudenaarde' op Open Monumentendag

Oudenaarde werkte voor de virtuele rondleiding door de stad samen met een gespecialiseerd bureau. Het bureau DiscoVR is gespecialiseerd in virtual reality, en bracht de afgelopen maanden de Oudenaardse binnenstad in kaart. Door op het platform in vogelperspectief virtueel te navigeren komen bezoekers alles te weten over een hele reeks historische en culturele trekpleisters van Oudenaarde. Zo word je tijdens de rondleiding langs Abdij Maagdendale, het Begijnhof, Brouwerij Liefmans en andere toeristische topplekken geloodst.

Het is ook mogelijk om de binnenkant van enkele prominente gebouwen te bezoeken. Zo zijn het stadhuis, de Sint-Walburgakerk, het Centrum Ronde van Vlaanderen en de Pamelekerk toegankelijk gemaakt voor een virtueel bezoek. "Via een interactieve map die bestaat uit een combinatie van 360° foto’s, levendige dronebeelden, geschreven woord en een volledige integratie van virtuele bezoeken, valt onze stad nu ook in een virtuele omgeving in volle glorie te ontdekken", vertelt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD)

"En deze versie is nog maar het begin. De bedoeling is dat deze tool blijft groeien door mondjesmaat extra monumenten, logies en andere toeristische attracties toe te voegen", licht de burgemeester verder toe. "Ook op langere termijn kunnen we dankzij 'Virtueel Oudenaarde' een antwoord bieden op minder toegankelijke monumenten en locaties waar je niet zomaar binnenloopt."



Bezoek zelf Oudenaarde virtueel op virtueel.oudenaarde.be.