Steunpakket van 5,5 miljard moet Grieken door de crisis helpen

Zo heeft de premier onder meer beloofd in december 250 euro toe te kennen aan 2,3 miljoen landgenoten in precaire situaties. Dat deed hij in zijn toespraak over het economische beleid op de 86e editie van de Thessaloniki International Fair, het grootste evenement in zijn soort in Griekenland.

De huisvestingstoelage voor studenten wordt verhoogd van 1.000 euro naar 1.500 euro. De totale subsidie voor verwarmingsbrandstof wordt opgetrokken naar 300 miljoen euro en de criteria om voor die subsidie in aanmerking te komen, worden uitgebreid zodat 1,3 miljoen bijkomende huishoudens ervan kunnen genieten. Een speciale regeling om de kosten van stookolie te verlagen wordt in het leven geroepen. Een noodsubsidie van ongeveer 14 miljoen euro wordt uitbetaald aan landbouwers.

"We nemen een reeks permanente maatregelen, die in januari van kracht zullen worden. Op die manier wordt een vangnet voor de samenleving geïnstalleerd en wordt de basis voor een betere toekomst gelegd", verklaarde de regeringsleider. Premier Mitsotakis heeft tevens een stijging van de pensioenen en de minimumlonen beloofd, evenals een verlaging van de btw in bepaalde sectoren. Het nieuwe steunpakket zal in totaal 5,5 miljard euro kosten.

Energiegerelateerde prijsstijgingen veroorzaakten in Griekenland de grootste inflatie in drie decennia. De inflatie bedroeg in augustus 11,4 procent, bleek vrijdag uit cijfers van het Griekse statistiekbureau ELSTAT.