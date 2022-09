Vogel- en dierenopvangcentrum Malderen laat 36 torenvalken vrij

Van De Voorde is enthousiast over de opkomst op hun opendeurdag: "Het was een gigantisch succes. Onze hotdogs waren na twee uur al verkocht! Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Dat pleziert ons enorm, want een centrum voor dieren runnen kost veel. Dat er zoveel volk op afkomt, geeft ons motivatie om verder te doen."

Niet alleen de vrijwilligers zijn tevreden, ook de vogels zijn blij vandaag. Van De Voorde legt uit: "Wanneer de vogels worden vrijgelaten, maken ze cirkels van blijdschap in de lucht. Onze dieren zijn weer de natuur in: daar doe je het voor."