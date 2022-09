Waarschoot wil Remco Evenepoel naar de gemeente halen om fakkel over te nemen van Johan De Munck

Burgemeester Kim Martens: "De bedoeling is om er dan opnieuw een groot volksfeest van te maken. Ik hoor van veel mensen die die tijd hebben meegemaakt dat Waarschoot toen helemaal roze kleurde. Het was toen een enorm groot volksfeest. Er zijn toen heel veel vaten bier uitgedeeld en opgedronken. Johan De Munck is toen nog in zijn roze trui in een open wagen door de gemeente rondgereden."