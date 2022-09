"Wereldwijd schokkende stijging van aantal mensen die in moderne slavernij leven"

Het aantal mensen in moderne slavernij is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk toegenomen, dat blijkt uit het meest recente onderzoek "Global Estimates of Modern Slavery". In 2021 waren 10 miljoen mensen meer het slachtoffer van moderne slavernij dan in 2016. Vrouwen en kinderen blijven volgens het onderzoek bijzonder kwetsbaar.

Moderne slavernij komt in bijna elk land ter wereld voor. Meer dan de helft van alle dwangarbeid en een kwart van alle gedwongen huwelijken komen voor in landen met hogere middeninkomens of hoge inkomens, dat benadrukt de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN.

"Gevangenschap in dwangarbeid kan jaren duren, terwijl gedwongen huwelijken in de meeste gevallen een levenslange gevangenisstraf zijn", lees je in het onderzoek.