Parole, parole, parole om de energieprijzen te beperken (en nieuwe partijstrategieën)

We kregen dit weekend een bombardement van politici die een cascade aan voorstellen voor de energiefactuur lanceerden. In "De zevende dag" op Eén trotseerden twee federale ministers de vragen van kijkers. En bewijst die formule zijn meerwaarde: hoe moeilijk is het om geconfronteerd te worden met de vragen van mensen, die eigenlijk maar één ding willen: verlaag onze factuur. Zoals de PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw eiste: halveer de facturen. Plotseling klinken de antwoorden van de excellenties toch wat vaag en minder doortastend dan wanneer diezelfde vragen door een journalist worden gesteld.

In zo'n geval is de confrontatie met de kijker -wie het dan ook moge zijn- heilzaam. Want de dure energieprijzen zitten de mensen hoog hé. Om te vergelijken: dat soort gesprek kreeg je bij PS-voorzitter Paul Magnette, die te gast was bij Christophe Deborsu op RTL.