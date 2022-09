Assisenproces in Tongeren gestart over moord op vijftiger

De man had het duo in 2016 opgevangen in een huis van zijn vzw Goed waar hij onderdak bood aan jongeren die het sociaal moeilijk hadden. Maar na een tijdje wilde hij hen weer buiten omdat ze het te bont maakten door drank- en druggebruik. Het tweetal was daarmee niet akkoord en keerde zich tegen hem. Hij werd geslagen, gewurgd en doodgestoken. Zijn lichaam werd achtergelaten in een berm dicht bij de E313. De mannen zijn geen onbekenden voor het gerecht, ze kregen eerder al een celstraf nadat ze een man hadden mishandeld die hen in huis had genomen.