Café beschoten in Sint-Gillis

In de nacht van zondag op maandag werd het vuur geopend in de buurt van het café, waarbij de ruiten van de zaak meermaals werden geraakt. Of het café bewust beschoten werd, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond”, zegt parketwoordvoerder Stefan Vandevelde. "Het parket werd geïnformeerd en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen waaronder analyse van de camerabeelden. Een ballistische expert werd aangesteld en is ter plaatse afgestapt. Het onderzoek is lopende om de juiste omstandigheden te achterhalen.”

Er zouden geregeld drugs worden verhandeld in de buurt van het café aan het Bethlehemplein. Of het geweld van zondagnacht met drugshandel te maken heeft, is nog niet duidelijk. "Ik denk dat het hier gaat om intimidatie als gevolg van rivaliteit tussen bendes, waarschijnlijk tegen een achtergrond van drugshandel," reageert de burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué (PS) in La Capitale."