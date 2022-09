Charles Picqué treedt na 36 jaar af als burgemeester van Sint-Gillis

Charles Picqué en Sint-Gillis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na drie jaar als schepen van Stedenbouw wordt hij in 1985 burgemeester van Sint-Gillis. Amper vier jaar later, in 1989, treedt Picqué aan als de eerste minister-president van het nieuwe Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die functie zal hij meer dan tien jaar uitoefenen tot hij in 2000 federaal minister wordt.

In 2004 wordt Picqué opnieuw Brussels minister-president. In 2013 geeft hij die fakkel door aan Rudi Vervoort, de huidige Brusselse minister-president. Wat hij die hele tijd nooit loslaat, is het burgemeesterschap in Sint-Gillis. Tot nu aan zijn politieke afscheid.