Concertgebouw Servies in Brugge komt terug: "Restaurants stemmen hun service af op programmatie van concertgebouw"

Wie binnenkort het Concertgebouw van Brugge bezoekt, kan voor of na de voorstelling rekenen op enkele horecazaken die hun service aan de programmatie van het Concertgebouw hebben aangepast. "De samenwerking tussen de restaurants en het Concertgebouw is voor beide partijen interessant", vertelt directeur van het concertgebouw Katrien Van Eeckhoutte. De voorwaarde om als restaurant deel te nemen aan "Concertgebouw Servies" is dat het over kwaliteitsvolle zaken gaat die vlakbij het Concertgebouw liggen. "De zaken liggen op hooguit 10 minuten wandelafstand", vervolgt Van Eeckhoutte.

Het project ging al eens door voor corona, maar werd dan stopgezet. Na een publieksonderzoek besliste het Concertgebouw om het project opnieuw op te starten. "Heel wat mensen houden ervan om een concert te combineren met een restaurantbezoek. We vragen aan de restauranthouders om het menu tijdig af te ronden zodat de mensen kwart voor acht het Concertgebouw kunnen binnenstappen", sluit Van Eeckhoutte af.