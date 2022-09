Corda Campus in Hasselt neemt 24 snelladers voor elektrische wagens in gebruik

In het bijzijn van Vlaams Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is een parking met 24 laadpalen voor elektrische auto's geopend op de Corda Campus in Hasselt. "In het kader van de klimaattransitie is het noodzakelijk dat we volop de kaart van duurzaamheid trekken", legt de minister uit. "De Vlaamse overheid kan subsidies voorzien voor elektrische laadparkings op voorwaarde dat ze 10 uur per dag publiek beschikbaar zijn. De Corda Campus heeft daarop ingetekend en ontvangt 156.220,36 euro van de Vlaamse overheid."