Datingapp Tinder bestaat exact 10 jaar: "Sommigen noemen het een vleeskeuring, maar eigenlijk doen we dat op café toch ook?"

Maar wat is nu het geheim van Tinder? Hoe is de app erin geslaagd de hele datingmarkt overhoop te halen? "In tegenstelling tot de klassieke datingwebsites zette Tinder fysieke aantrekkingskracht opnieuw centraal", legt onderzoeker Lara Hallam van de AP Hogeschool uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Je hoeft geen lange vragenlijsten in te vullen op basis waarvan je dan gematcht wordt met iemand die op papier bij je past. Een paar foto's en een kort tekstje zijn al genoeg om met mensen in contact te komen."