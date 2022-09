Brugge breidt project met gele dozen uit: elke zorgbehoevende kan doos gratis ophalen

In 2020 lanceerde de stad Brugge de gele dozen. Een doos voor elke 75-plusser waarin de patiënten een overzicht van hun medicatie en aandoeningen kunnen bewaren. De personen die een gele doos in huis hebben, hangen een sticker aan hun deur of raam zodat hulpdiensten weten dat ze alle medische informatie in de koelkast kunnen vinden. Na de evaluatie van het project beslist de stad Brugge vanaf nu de gele dozen ook uit te delen aan mensen jonger dan 75. “Elke zorgbehoevende Bruggeling kan voortaan een gele doos ophalen”, vertelt schepen van Welzijn Pieter Marechal (CD&V).

Elke Bruggeling met zorgnoden of mantelzorger kan gratis zijn of haar gele doos ophalen bij de apotheek. "Zij staan dicht bij de burger en hebben een goed zicht op de situatie van hun cliënten. Het volstaat om simpelweg langs te gaan bij een van de aangesloten apotheken en te vragen naar de gele doos", zegt Marechal. Vanaf nu zit er ook een uniforme medische infofiche in de doos. Dat is een fiche die over de hele provincie West-Vlaanderen gelijk is.