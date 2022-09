Expo over Will Tura in Kampenhout: "Ook Tura wil met zijn familie komen kijken"

Het was de bedoeling om deze tentoonstelling in 2020 te organiseren naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Tura, maar door corona is dat niet kunnen doorgaan. En daarom gaat de expo nu pas open onder de titel "Tura ereburger Kampenhout". Want Will Tura heeft in de jaren 60 in Kampenhout gewoond en is ook ereburger van de gemeente.