Planbureau: "Vergroening bedrijfswagens heeft positieve impact op verkoop elektrische wagens, CO2-uitstoot en inkomsten"

De afgelopen jaren is het aandeel bedrijfswagens in de verkoop stelselmatig toegenomen, waardoor er zo’n 700.000 bedrijfswagens rijden in ons land. Deze wagens zorgen samen voor een uitstoot van ongeveer 2,8 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een vijfde van de uitstoot van het totale wagenpark op onze Belgische wegen. De vergroening van de bedrijfswagens moet daar stevig in snoeien.