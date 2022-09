Gasprijs afgelopen week opnieuw gedaald: op dit moment minder dan 200 euro per megawattuur

Er werd dan ook gevreesd dat dat ook effect zou hebben op de gasprijzen en dat die opnieuw explosief zouden stijgen. Maar dat blijkt voorlopig niet het geval. Integendeel: de groothandelsprijs van aardgas is de voorbije week behoorlijk gedaald. Begin vorige week stond de gasprijs nog op 245 euro per megawattuur, maar op dit moment bedraagt die 193 euro. Wat de precieze dagprijs zal worden, weten we nog niet.