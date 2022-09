Helft werkende Nederlanders doet dat deeltijds (en dat is veel meer dan in België) 

Bijna de helft van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking werkt deeltijds. Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek kenden onder andere de zorg, het onderwijs en de dienstensector in 2021 de meeste deeltijdwerkers. In België werkt een op de vier mensen deeltijds, al is het belangrijk om op te merken dat in Nederland een stuk meer mensen aan het werk zijn dan hier.