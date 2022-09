Herent gebruikt voortaan gezuiverd afvalwater van Leuvense brouwerij AB Inbev

"Nadat onze samenwerking met De Watergroep was afgelopen, gingen we op zoek naar alternatieven", zegt Jan Schelstraete (Open Vld), schepen van Leefmilieu van Herent. "In deze tijden van droogte is water nog belangrijker dan anders. De brouwerij ligt ook niet ver van onze gemeente, het is een ideale samenwerking." De gemeente zal jaarlijks 60.000 tot 100.000 liter water tanken, maar in principe zijn de hoeveelheden onbeperkt. Als er meer volume nodig is, is dat dus mogelijk. Het water wordt gebruikt om bomen en planten water te geven en om hemelwaterputten bij te vullen.