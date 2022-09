Ernstig incident bij Citribel in Tienen: ontslagen arbeider valt drie werknemers aan

"Heel het bedrijf verkeert in een gigantische schok", zegt Raskin. "Het incident is zwaar binnengekomen bij de werknemers. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt."

Volgens Raskin wijst alles op een daad van zinloos geweld. De arbeider kwam op evaluatiegesprek bij twee van zijn leidinggevenden. Toen bleek dat zijn contract niet verlengd werd, zijn "zijn stoppen doorgeslagen". Hij viel de twee leidinggevenden fysiek aan. Ze raakten zwaar gekwetst.

De arbeider ging daarop naar de afdeling waar hij tewerkgesteld was, en heeft daar een collega aangevallen. Die laatste verkeerde in kritieke toestand. Momenteel is zijn situatie nog steeds zorgelijk, meldt Raskin.

De man in kwestie werkte een tweetal jaar in het bedrijf. Het bedrijf telt zowat 350 werknemers.

Het parket is op de hoogte van de zaak maar kon nog geen extra informatie geven.