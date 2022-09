Jeugdsector slaakt noodkreet over hoge energieprijzen: "Mogelijk grotere crisis dan corona"

De energieprijzen beperken is niet evident. "We hebben een oud industrieel gebouw. Als je dat isoleert, haal je dat er de eerste 10 à 15 jaar niet uit", zegt Van Guyse. "Misschien nu wel met de hoge prijzen. Het geld om die investeringen te doen is er ook niet. We overwegen nu onze werking stil te leggen tijdens de koudste maand, maar dat is niet makkelijk om te voorspellen en te plannen. Vorig jaar was onze energiefactuur het hoogst in januari. Voor hetzelfde geld is het nu net het koudst in februari."