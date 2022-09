Kayakken en kanovaren opnieuw toegelaten op Kleine Nete

Dankzij de regen van de afgelopen dagen is het vaarverbod op de Kleine Nete opgeheven. "Het waterpeil en het debiet zijn opnieuw gestegen. Daarom kunnen we het vaarverbod opheffen. Dat is vooral goed nieuws voor verhuurders van kayaks en kano's", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.