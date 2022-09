Kritiek op KBC-reclame om in het rood te gaan tegen dure rentevoet, staatssecretaris De Bleeker laat zaak onderzoeken

"Wanneer klanten KBC Mobile opstarten of afsluiten, krijgen zij regelmatig een algemene boodschap waarmee een actie of een product in de kijker wordt gezet. Die boodschappen wisselen regelmatig af en zijn niet klantgebonden. Het gaat dus niet om gepersonaliseerde of gerichte reclame die inspeelt op een specifieke klantsituatie of actualiteit."

KBC verontschuldigt zich mochten sommige klanten zich gekwetst voelen en wijst erop dat KBC vooraf nagaat of de klant genoeg financiële draagkracht heeft om in aanmerking te komen voor het aanbod.