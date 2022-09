Kritiek op president Poetin klinkt ook in Rusland luider na verrassend Oekraïens tegenoffensief: "Onmogelijk om Oekraïne te verslaan"

Er wordt in de talkshow ook gevraagd om of vredesonderhandelingen te starten of over te gaan naar een volledige mobilisatie. "Zo zou president Poetin mensen dwingen om te gaan vechten in Oekraïne”, zegt Marijn Trio in "De ochtend" op Radio 1. "Maar dat is een stap die Poetin nog altijd niet wil zetten, omdat hij rust nodig heeft in eigen land. Mensen in Rusland hebben nog altijd het gevoel dat de oorlog in Oekraïne hen niet raakt, een mobilisatie zou dat grondig veranderen."