Kunstenaar Floris Boccanegra uit Roeselare legt 1.000 kilo ijs terug op gletsjer in IJsland

De gletsjers in Zwitserland zijn het afgelopen jaar enorm gesmolten en ook in IJsland is dat het geval. Om steeds meer mensen van deze problematiek bewust te maken, voerde kunstenaar Floris Boccanegra uit Roeselare een uniek kunstproject uit. Hij trok naar IJsland om gesmolten ijs terug te leggen op de Ökjokull-gletsjer. De gletsjer lag op de Ok-vulkaan. Sinds 2014 is de gletsjer dood verklaard doordat er geen ijs meer op ligt.

Met het project wil Floris aandacht vragen voor de impact van de ecologische voetafdruk op de opwarming van de aarde. "Ik stootte een tijdje geleden op de Carbon Footprint Calculator. Daarmee kan je je eigen ecologische voetafdruk berekenen. Heel opmerkelijk vond ik dat de meter ontwikkeld is door het oliebedrijf BP. Omdat ik dat zo bizar vond, heb ik mijn schuld tegenover de opwarming van de aarde uitgerekend als ik naar IJsland zou reizen en dat bleek 1.000 kilo ijs te kosten. Daarom besliste ik het zelf terug te gaan leggen op de Ökjokull-gletsjer”, legt Floris uit.