Lichaam van man gevonden aan Kattendijkbrug in Antwerpen

Aan de Kattendijkbrug in Antwerpen heeft een toevallige voorbijganger rond 13u een lichaam van een man gevonden. De federale politie neemt het onderzoek over en gaat bekijken wat de doodsoorzaak en de identiteit van de man is. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor sporenonderzoek.

De politie laat weten dat er in het belang van het onderzoek voorlopig geen verdere informatie is.