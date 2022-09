Liveblog - Koning Charles dankt parlement voor medeleven en vliegt nu naar Schotland om rouwprocessie te begeleiden

Koning Charles II komt zo meteen aan in Westminster Hall (ook bekend als Houses of Parliament, gelegen aan de Theems in Londen), het oudste deel van het gebouw staat er al sinds 1097.



Hier vonden eerder al belangrijke plechtigheden plaats, waaronder het Zilveren, Gouden en Diamanten Jubileum van Queen Elizabeth II.



Het is ook op deze plek dat het publiek de kist met daarin het lichaam van de overleden Queen later deze week zal kunnen groeten. Op dit moment bevindt de kist zich nog in Edinburgh, in Schotland.