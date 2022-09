Lotte Arkens uit Oudsbergen is advocaat en boerin en wil Strafste Boerin van Vlaanderen worden

Zes landbouwsters strijden de komende tien weken voor de titel Strafste Boerin van Vlaanderen 2022. Lotte Arkens (26) uit Oudsbergen is advocaat en boerin, en is de enige Limburgse kandidaat: "In tijden van onzekerheid voor de landbouw is er nood aan een stem uit de sector die durft te zeggen wat de valkuilen zijn en waar het misloopt."