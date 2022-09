Luchthavens van Oostende en Antwerpen blikken tevreden terug op zomervakantie

Na twee jaar van reisbeperkingen door corona merken de uchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen dat veel reizigers voor hen kiezen. Zo verwelkomde de luchthaven van Oostende 94.085 passagiers in de maanden juli en augustus. Dat is eenderde meer dan in de zomer vorig jaar. In vergelijking met de zomer voor corona, in 2019, heeft de luchthaven nog eenvierde minder passagiers. "Dat komt doordat er nu minder bestemmingen zijn vanuit Oostende. Het is een tijdelijke beslissing geweest van TUI FLY om alle Turkse en Egyptische bestemmingen en ook de vluchten naar Tunesië vanuit Brussel te laten vertrekken. We hopen die vluchten snel terug in Oostende te verwelkomen", laat woordvoerder Tom Rutsaert weten.

In juli en augustus kozen ook 64.529 passagiers voor de luchthaven van Antwerpen. Dat is een stijging van 72 procent ten opzichte van vorig jaar en 97,3 procent van het aantal reizigers dat in 2019 voor de luchthaven koos. De luchthaven ontvangt dus bijna evenveel passagiers als voor corona. “We merken dat weer veel mensen zin hebben om te reizen. Velen kiezen voor de regionale luchthavens omdat ze vlot bereikbaar zijn, een korte wandelafstand hebben en snelle check-ins kunnen voorzien. Daarnaast zijn er geen stakingen. Er is voldoende personeel en capaciteit”, voegt Rutsaert toe.