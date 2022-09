Celstraf voor dief die zich liet opsluiten in Turnhoutse bibliotheek om tablets en laptops te stelen  

De rechter in Turnhout heeft een Nederlandse man van 26 veroordeeld voor een opmerkelijke diefstal. Op camerabeelden van zomer 2019 was te zien hoe de man nerveus de omgeving van de Turnhoutse bibliotheek bestudeerde. De volgende nacht liet hij zich er stiekem opsluiten en kon hij twee tablets en twee laptops stelen uit de bib. Dankzij teruggevonden DNA-materiaal in de bibliotheek kon de politie de man snel identificeren via een internationale databank.

De rechtbank van Turnhout heeft de Nederlander bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 800 euro.