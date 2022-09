Man zonder rijbewijs rijdt wagen kapot na wilde achtervolging door politie in Houthulst

Zondagavond om 21.15 uur zette de politie van Houthulst de achtervolging in op de BMW van een man van 30. "De nummerplaat van de man is bij ons gekend en we weten dat hij geen rijbewijs heeft. Daarom wilde de ploeg hem aan de kant zetten voor een controle", vertelt politiecommissaris Wim Merlevede van zone Polder. Maar de man sloeg op de vlucht.

De politie riep versterking op, maar nog voor die ter plaatse was, stopte de achtervolging toen de man stilviel. "Tijdens de rit moet de man de motor van zijn auto opgeblazen hebben of reed hij zijn wagen ergens stuk op een obstakel", zegt Merlevede. De wagen van de man liet een oliespoor achter en viel stil op de parking van de Okay. De politie kon de man daar oppakken. De brandweer van Houthulst moest ter plaatse komen om het oliespoor op te ruimen.