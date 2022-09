Ook Mechelse kinderopvang Vijfling bezorgd over hoge werkdruk bij kinderverzorgers: "Elke dag proberen te overleven" 

Ook de Mechelse kinderopvang vzw Vijfling is bezorgd over de hoge werkdruk bij kinderverzorgers. Dat vertelt de directrice Evi Berckx naar aanleiding van de open brief van Elisabeth Lucie Baeten over de werkomstandigheden bij kinderdagverblijven. “Het is elke dag proberen te overleven”, vertelt ze op Radio2 in Antwerpen. Ze roept de overheid op om oplossingen te vinden voor het tekort van middelen, mensen en erkenning.