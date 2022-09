6 op de 10 migrainepatiënten blijft nooit thuis van het werk: "Last van schuldgevoel" 

Hoewel Sofie vaak last heeft van migraine, blijft ze ermee werken. "Mijn collega's weten allemaal dat ik migraine heb en er is begrip. Maar ik heb vaak last van een schuldgevoel, je hoopt dat ze geloven wat je vertelt. Plots kan ik heel verward zijn, dan valt het wel meer op. De afgelopen periode heb ik 20 dagen na elkaar last gehad. Dan heb ik niet elke dag een barstende hoofdpijn of moet ik braken, maar het sluimert. Het is er altijd en dat is heel vervelend. Eén van de moeilijkste dingen is dat ik op zulke dagen niet met de auto kan rijden."