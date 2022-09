Op doktersvoorschrift naar een museum? Het kan al in Canada, proefproject start in Brussel

In de Canadese stad Quebec kunnen artsen sinds 2018 een bezoek voorschrijven aan het Montreal Museum of Fine Arts, wanneer dokters vinden dat dit voor bepaalde patiënten heilzaam zou zijn. Interessant idee, vindt de stad Brussel. Gedurende zes maanden wordt een gelijkaardig proefproject opgestart in samenwerking met het psychiatrisch dagziekenhuis Paul Sivadon, verbonden aan het Brugmannziekenhuis. Patiënten daar kunnen een museumvoorschrift krijgen, wanneer artsen heil zien in een culturele uitstap in het kader van hun herstel.