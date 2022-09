Nieuw-Zeeland wil na overlijden Queen niet meteen republiek worden, maar "het zal nog in mijn leven gebeuren", zegt premier Ardern

Nieuw-Zeeland is al 75 jaar onafhankelijk, maar de Britse monarch is nog steeds het staatshoofd. Tot vorige week was dat dus koningin Elizabeth II. Nu is dat koning Charles III. De koning wordt in Nieuw-Zeeland vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal, al is dat een louter ceremoniële functie.

Toch vinden vele Nieuw-Zeelanders dat hun land het koloniale verleden pas echt van zich kan afschudden als het een republiek wordt. Tijdens de regeerperiode van Elizabeth was dat nog vrij ondenkbaar, omdat ze ook in Nieuw-Zeeland erg geliefd was. Maar velen denken dat het debat nu echt op gang zal komen, nu Elizabeth overleden is.