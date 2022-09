Strengere PFAS-maatregelen in Antwerps polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het grondwater in bijna heel de stad, inclusief het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, niet voldoet aan de vooropgestelde normen. Om te vermijden dat schadelijke stoffen terechtkomen in de voedselketen worden er daarom maatregelen genomen.



Oppompen en gebruiken van grondwater wordt in de stad afgeraden. De beheerders van volkstuintjes worden aangeraden om over te schakelen op de recuperatie van regenwater of zich aan te sluiten op het drinkwaternet. Tot slot is het niet meer toegelaten om grondwater te gebruiken in speelzones voor kinderen.