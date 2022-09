Nu al méér snelheidsboetes uitgedeeld dan in heel 2021: meer dan 3 miljoen bestuurders op de bon

Er zijn dit jaar al meer dan drie miljoen snelheidsboetes uitgedeeld in ons land, dat is meer dan in heel 2021. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) die vandaag in Gazet van Antwerpen staan. Er is extra personeel aangeworven om verkeersboetes te verwerken, en dat mist z'n effect duidelijk niet. "Pas als niemand meer wordt betrapt, is onze missie volbracht", zegt Verlinden. Net vandaag laat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ook weten dat je boetes binnenkort in schijven zult kunnen betalen als je het financieel moeilijk hebt.