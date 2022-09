Rusland "wreekt" Oekraïens tegenoffensief met nieuwe raketaanvallen op Charkov, stroom tweede dag op rij uitgevallen

Verschillende steden en dorpen in het noordoosten van Oekraïne zaten gisteravond in het donker. Volgens Oekraïne was de stroomonderbreking het gevolg van Russische raketaanvallen op verschillende elektriciteitscentrales, waaronder die van de stad Charkov. Die centrale is de op één na grootste elektriciteits- en verwarmingscentrale van het land.

In de loop van de ochtend was de stroom voor 80 procent hersteld, zo liet de gouverneur van de provincie weten. Maar na nieuwe luchtaanvallen is de stroom opnieuw uitgevallen in de stad zelf. Er is ook geen water meer, zegt de burgemeester, die eraan toevoegt dat er alles aan gedaan wordt om de stroom zo snel mogelijk een tweede keer te herstellen.