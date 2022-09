"2,5 jaar fulltime mee bezig geweest, goed voor 900 draaidagen": bekijk hier eerste fragmenten uit Belgische natuurdocumentaire "Onze natuur"

"De natuur in België is altijd heel dicht bij de mens", vertelt Niesten over dit fragment. "Hazen in een heel natuurlijk milieu, dat had ik al vaak gezien maar nu hadden we een plek uitgekozen met grote windmolenparken en akkers. Het is dan een kwestie van veel tijd in het veld door te brengen."

Niesten vestigt graag de aandacht op de beginbeelden. "Het mooie aan die scène vind ik het schimmenspel van de hazen die aan het boksen zijn: je ziet een schimmenspel aan de horizon, maar ook nog een stukje België en een kerkje. Ik zat nog niet zo lang geleden in een editroom in Duitsland bij collega's die ook met grote natuurdocumentaires bezig zijn en ze waren heel jaloers op die beelden."