Open VLD-voorzitter Lachaert: "Vlaamse regering heeft voldoende financiële middelen om bedrijven te ondersteunen"

Nog in "Terzake" drong PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw aan op loonsverhoging om de koopkracht te beschermen. Dat is ook waar de vakbonden voor pleiten.

"We zijn een economische handicap aan het creëren voor onze bedrijven door het systeem dat we hebben", zegt Lachaert. "We hebben al een automatische loonindexering en dan vraagt men daarbovenop nog een loonsverhoging voor iedereen. Men wil bedrijven die vandaag al willen stoppen, verplichten om bovenop de indexering van 10 procent nog eens de lonen te verhogen. Dat kan je niet doen."