Persoonlijke verzorger uit Ninove had belangrijk aandeel in Vuelta-zege Remco Evenepoel: "Rode trui gekregen als dank"

Terwijl Remco Evenepoel vandaag naar Australië vliegt voor het WK, is David Geeroms alweer op weg naar Ninove, waar hij woont. Een autorit van 1.500 kilometer, na een korte nacht.

"We zijn gisterenavond met de hele ploeg nog iets gaan eten in Madrid", vertelt David, al jaren de persoonlijke verzorger van Evenepoel. "Het was heel tof. Het is ook redelijk laat geworden, maar om zes uur ben ik alweer opgestaan om aan de lange rit naar huis te beginnen."