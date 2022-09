Monniksgier uit Planckendael vliegt nu in de vrije natuur in Bulgarije om bedreigde soort te redden  

Drie monniksgieren zijn uitgezet in de natuur in Bulgarije. “Eén uit onze zoo en twee uit Tsjechië. Het kweekproces loopt via een datingvolière voor vrije koppelvorming en een kweekcentrum achter de schermen.” Op die manier hoopt Planckendael de monniksgieren terug te zien rondvliegen in het natuurlijke Zuid-Europese verspreidingsgebied en dat de vogels de populatie in stand houden. De vogels blijven eerst een maand in een grote vogelkooi om nadien vrij rond te vliegen in de natuur. Via een ingebrachte chip kunnen verzorgers de monniksgieren tracken en helpen indien nodig.