Schotland neemt afscheid van de Queen: duizenden mensen staan in de rij om kist te groeten

De kist van de overleden koningin blijft nu nog tot morgennamiddag in de kathedraal opgebaard staan. Tot dan kunnen de Schotten de kist komen groeten. Daarna wordt ze naar Londen gebracht. Vanavond vindt ook nog een wake plaats in de kathedraal, waarbij koning Charles en zijn zus en broers aanwezig zullen zijn.

Aan de kathedraal staat al sinds vanmorgen een flinke rij mensen te wachten, uren vooraleer het groeten kon beginnen. Sommige mensen stonden er naar verluidt al sinds gisteravond. Tijdens het groeten moeten de mensen zich aan strikte regels houden. Ze krijgen een polsbandje waarmee ze binnen mogen in de kathedraal en moeten eerst door veiligheidspoortjes lopen. Foto's nemen of filmen, is verboden.

Dat de Schotten de kist in eigen land kunnen groeten, heeft uiteraard te maken met het feit dat de koningin in Schotland is overleden. Anders zou dat niet het geval zijn geweest. Inwoners van andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zoals Wales en Noord-Ierland, krijgen die kans niet en moeten daarvoor naar Londen (of naar Schotland).