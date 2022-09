Remco Evenepoel wordt ereburger in Dilbeek

Remco Evenepoel uit Schepdaal is eindwinnaar geworden van het de wielerronde van Spanje. Daarmee schrijft hij wielergeschiedenis, want het is 44 jaar geleden dat een Belg nog eens een grote ronde won. En dat is ook het gemeentebestuur van Dilbeek niet ontgaan. Tijdens het supportersfeest in Schepdaal, de thuisbasis van Remco, maakte burgemeester Willy Segers bekend dat de gemeente Remco Evenepoel het ereburgerschap gaat aanbieden. "Ons schepencollege beraadt zich al een tijdje over het ereburgerschap voor Remco", zei Willy Segers in Sportweekend zondagavond. "Je kan niet naast zijn sportieve prestaties naast kijken en met zijn eindoverwinning in de Vuelta, toch één van de drie grote rondes, op zijn palmares, denk ik dat hij voor 300 procent aan alle criteria van ons erkenningsreglement beantwoordt. Daarom gaan wij maandag de beslissing nemen om hem voor te stellen als ereburger van Dilbeek, bij uitbreiding natuurlijk van Schepdaal, maar dat was hij al", aldus burgemeester Willy Segers van Dilbeek.