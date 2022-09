Stad Genk lanceert project Feminina en wil zo taboe rond menstruatie doorbreken

De afgelopen weken werden er 53 kastjes geïnstalleerd in de scholen en in totaal 12.000 maandverbanden en 7.000 tampons verdeeld. "Wij hebben alle middelbare scholen in Genk voorzien van gratis menstruatiemateriaal. Hiermee willen we het jonge vrouwen makkelijker maken", zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V). "Al die veranderingen in je lijf zijn vaak lastig genoeg zonder dat je daarbij onaangenaam verrast zult worden door je menstruatie."